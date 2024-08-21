"Карпаты" разгромили "Черноморец" и вышли в 1/8 финала Кубка Украины

"Карпаты " разгромили "Черноморец" в матче третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счётом 3:0 .

Еще до перерыва "львы" дважды поразили ворота одесситов. На 33-й минуте счет во встрече открыл Олег Очеретько, а затем на 41-й минуте преимущество хозяев поля укрепил Орест Кузык.

Во втором тайме "зелено-белые" довели дело до разгрома. На 74-й минуте голом отличился Амвросий Чачуа.

Таким образом, подопечные Владислава Лупашко вышли в 1/8 финала Кубка Украины. Своего соперника на этой стадии "Карпаты" узнают после проведения жеребьевки. Базовая дата матчей – 30 октября.

Следующий поединок "Карпаты" проведут 26 августа на выезде против ЛНЗ в рамках 4-го тура УПЛ. В тот же день "Черноморец" приедет в гости к "Левому Берегу".

В настоящее время львовяне с 4 очками после трех матчей занимают восьмое место в УПЛ. "Моряки" находятся на 11-й позиции, имея в своем активе 3 балла.

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