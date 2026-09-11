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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Карпаты" разобрались с "Колосом" и вышли на первое место в УПЛ

Львовяне как минимум временно обошли "Полесье" и "Шахтер" в турнирной таблице.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Колос" — "Карпаты"

"Колос" — "Карпаты" / © ФК Колос

"Карпаты" на выезде обыграли "Колос" в стартовом матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:2.

Уже на 9-й минуте встречи гости открыли счет — свой третий гол в текущем розыгрыше УПЛ забил Назарий Русин.

На 20-й минуте львовский клуб удвоил свое преимущество — точным ударом отличился французский форвард "зелено-белых" Жозеф Сери.

Обзор матча "Колос" — "Карпаты"

После этой победы "Карпаты" (13 очков) возглавили турнирную таблицу УПЛ, обойдя "Полесье" и "Шахтер" (по 12 баллов), которые имеют матч в запасе. "Колос" (2 пункта) остался на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем матче "Карпаты" и "Колос" снова сойдутся между собой — 17 сентября в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Затем "львы" 20 сентября примут "Верес" в поединке 7-го тура УПЛ, а ковалевцы в тот же день сразятся с "Кудровкой".

Ранее сообщалось, что "Динамо" одолело винницкую "Ниву" и вышло в 1/8 финала Кубка Украины.

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