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"Карпаты" разобрались с "Колосом" и вышли на первое место в УПЛ
Львовяне как минимум временно обошли "Полесье" и "Шахтер" в турнирной таблице.
"Карпаты" на выезде обыграли "Колос" в стартовом матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 0:2.
Уже на 9-й минуте встречи гости открыли счет — свой третий гол в текущем розыгрыше УПЛ забил Назарий Русин.
На 20-й минуте львовский клуб удвоил свое преимущество — точным ударом отличился французский форвард "зелено-белых" Жозеф Сери.
Обзор матча "Колос" — "Карпаты"
После этой победы "Карпаты" (13 очков) возглавили турнирную таблицу УПЛ, обойдя "Полесье" и "Шахтер" (по 12 баллов), которые имеют матч в запасе. "Колос" (2 пункта) остался на предпоследней, 15-й позиции.
В следующем матче "Карпаты" и "Колос" снова сойдутся между собой — 17 сентября в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
Затем "львы" 20 сентября примут "Верес" в поединке 7-го тура УПЛ, а ковалевцы в тот же день сразятся с "Кудровкой".
Ранее сообщалось, что "Динамо" одолело винницкую "Ниву" и вышло в 1/8 финала Кубка Украины.