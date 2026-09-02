Карпаты — Шахтер: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 5-го тура УПЛ

"Карпаты" — "Шахтер" / © ФК Карпаты

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В субботу, 5 сентября, львовские "Карпаты" и донецкий "Шахтер" встретятся в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Украина" во Львове. Игра начнется в 18:00.

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Сейчас "Карпаты" возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея 10 очков после четырех сыгранных матчей. "Шахтер" с 9 баллами находится на третьей позиции — в прошлом туре "горняки" проиграли "Полесью" (0:2).

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Где смотреть матч Карпаты — Шахтер

В Украине поединок "Карпаты" — "Шахтер" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Карпаты — Шахтер

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Арды Турана можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья — 4,30. Выигрыш "Карпат" — 5,70.

Ранее сообщалось, что стало известно расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов.

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