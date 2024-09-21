"Карпаты" в меньшинстве удержали победу над "Черноморцем" и прервали безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

Львовский клуб впервые за пять матчей национального чемпионата сумел одержать победу.

"Карпаты" на выезде обыграли "Черноморец" в стартовом матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Одессе завершился со счетом 0:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. На старте второй половины противостояния "львы" вышли вперед – на 52-й минуте Тарас Сакив со штрафного точно пробил в правый нижний угол.

Вскоре львовяне остались в меньшинстве – на 64-й минуте Владимир Адамюк получил вторую желтую карточку и был удален с поля из-за того, что задержал атаку "моряков".

Однако воспользоваться численным преимуществом одесская команда не смогла. В итоге "зелено-белые" удержали минимальную победу и прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.

Обзор матча "Черноморец" – "Карпаты"

После этой победы "Карпаты" (8 очков) поднялись на девятое место в УПЛ. "Черноморец" (6 баллов) размещается на 12-й позиции.

В следующем туре УПЛ львовский клуб 28 сентября примет "Полесье". В тот же день "моряки" на выезде будут противостоять ЛНЗ.

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