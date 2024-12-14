Карта Украины без Крыма: УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса по поводу недопустимой ошибки – изображении карты Украины без аннексированного Крыма во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Учитывая ряд официальных решений и резолюций, принятых Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА начиная с 2014 года, относительно территориальной целостности Украины и защиты футбольных стейкхолдеров нашей страны от захватнической политики российского террористического государства, в том числе относительно Автономной Республики Крым, подчеркиваем, что сегодняшняя версия картографического изображения Украины, официально представленная ФИФА во время всемирной трансляции на многомиллионную аудиторию по всему миру, абсолютно неприемлема и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА по описанному выше важному вопросу, учитывая продолжающуюся разрушительную захватническую войну, развязанную Россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы", – говорится в письме, текст которого приводит официальный сайт УАФ.

Волей жребия сборная Украины попала в группу D. Соперниками "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026 станут победитель четвертьфинала Лиги наций-2024/25 Хорватия – Франция, а также команды Исландии и Азербайджана.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в финальной части которого сыграют 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16 городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

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