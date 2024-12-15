Карта Украины без Крыма: в ФИФА отреагировали на скандальную ошибку

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на письмо Украинской ассоциации футбола (УАФ), которое было отправлено в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса относительно недопустимой ошибки в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

13 декабря во время жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА показала карту Европы, на которой Крым не был обозначен как часть Украины.

"Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем шире обсудить этот вопрос", – говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

Ранее сообщалось, что МИД Украины требует извинений от ФИФА за карту без Крыма.

Напомним, сборная Украины попала в группу D. Соперниками "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026 станут победитель четвертьфинала Лиги наций-2024/25 Хорватия – Франция, а также команды Исландии и Азербайджана.

На ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике, выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Читайте также:

Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2026 для сборной Украины

Европейская квалификация ЧМ-2026 по футболу: результаты жеребьевки, состав всех групп