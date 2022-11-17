Катар – Эквадор: где смотреть и ставки букмекеров на матч-открытие ЧМ-2022

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу. В матче-открытии 22-го в истории планетарного первенства национальная команда страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Поединок состоится на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре, вмещающем 60 тысяч зрителей. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

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Отметим, что эквадорцам грозило исключение из ЧМ-2022, однако ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) стали на сторону южноамериканцев, поэтому команда сможет выступить на турнире.

Кроме Катара и Эквадора, в группе А будут играть сборные Сенегала и Нидерландов. Они проведут очный матч первого тура в понедельник, 21 ноября.

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Где смотреть матч Катар – Эквадор

На территории Украины стартовый поединок Мундиаля в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

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Прогнозы букмекеров на матч Катар – Эквадор

По мнению букмекеров, фаворитом первого матча ЧМ-2022 является сборная Эквадора. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,15. Триумф хозяев мирового первенства оценивается в 3,35.

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