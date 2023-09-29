Катастрофа для Моуринью: "Рома" потерпела сокрушительное фиаско от команды Малиновского в Серии А (видео)

Украинский футболист провел весь поединок на скамейке для запасных.

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского на собственном стадионе разгромила "Рому" в заключительном матче 6-го тура итальянской Серии А – 4:1 .

На 5-й минуте встречи Альберт Гудмундссон вывел хозяев поля вперед. На 22-й минуте римляне ответили усилиями Брайана Кристанте.

Впрочем, перед перерывом "грифоны" снова повели в счете – голом отличился Матео Ретеги.

Во втором тайме "Дженоа" отправила в ворота подопечных Жозе Моуринью еще два мяча. На 74-й минуте преимущество генуэзцев укрепил Мортен Торсбю, а на 81-й минуте окончательный счет поединка установил Жуниор Мессиас.

Отметим, что Малиновский попал в заявку на этот матч, но из скамейки запасных так и не вышел. Украинский полузащитник не получил игрового времени впервые за пять поединков "грифонов".

Обзор матча

Для "Дженоа" это вторая победа в текущем розыгрыше Серии А. Команда Альберто Джилардино с 7 очками поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

"Рома" (5 баллов) опустилась на 16-ю позицию. Это худший старт сезона в карьере Моуринью за время его работы главным тренером. До этого личным антерекордом португальского специалиста был сезон-2015/16, когда он во главе "Челси" набрал 7 очков за стартовые шесть туров АПЛ.

В следующем туре Серии А "Дженоа" на выезде сыграет с "Удинезе", а "Рома" примет "Фрозиноне". Оба матча состоятся 1 октября.

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