Катастрофа Лэмпарда продолжается: "Челси" с Мудриком проиграл пятый матч подряд во всех турнирах (видео)

"Синие" на своем стадионе уступили "Брентфорду".
"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома уступил "Брентфорду" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2.
Гости открыли счет под занавес первого тайма – мяч в свои ворота срезал защитник "пенсионеров" Сезар Аспиликуэта.
До завершения поединка подопечные Фрэнка Лэмпарда так и не смогли отыграться. А вот "пчелы" на 78-й минуте закрепили свой успех – второй мяч в ворота хозяев отправил Бриан Мбемо.
Мудрик остался в запасе на эту игру, но вышел на поле сразу после перерыва. Отличиться результативными действиями украинец не смог.
Обзор матча
Для "пенсионеров" это поражение стало уже пятым подряд во всех турнирах в последних пяти матчах, в которых командой после увольнения Грэма Поттера руководил легенда клуба Лэмпард. Помимо двух поражений от "Реала" в Лиге чемпионов, лондонцы в чемпионате Англии проиграли "Вулверхэмптону", "Брайтону" и собственно "Брентфорду".
"Челси" (39 очков) остался на 11-м месте в АПЛ. "Брентфорд" (47 баллов) находится на 9-й позиции.
В следующем туре "синие" 2 мая на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а "пчелы" 29 апреля будут принимать "Ноттингем".
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