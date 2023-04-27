Катастрофа Лэмпарда продолжается: "Челси" с Мудриком проиграл пятый матч подряд во всех турнирах (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома уступил "Брентфорду" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2 .

Гости открыли счет под занавес первого тайма – мяч в свои ворота срезал защитник "пенсионеров" Сезар Аспиликуэта.

До завершения поединка подопечные Фрэнка Лэмпарда так и не смогли отыграться. А вот "пчелы" на 78-й минуте закрепили свой успех – второй мяч в ворота хозяев отправил Бриан Мбемо.

Мудрик остался в запасе на эту игру, но вышел на поле сразу после перерыва. Отличиться результативными действиями украинец не смог.

Обзор матча

Для "пенсионеров" это поражение стало уже пятым подряд во всех турнирах в последних пяти матчах, в которых командой после увольнения Грэма Поттера руководил легенда клуба Лэмпард. Помимо двух поражений от "Реала" в Лиге чемпионов, лондонцы в чемпионате Англии проиграли "Вулверхэмптону", "Брайтону" и собственно "Брентфорду".

"Челси" (39 очков) остался на 11-м месте в АПЛ. "Брентфорд" (47 баллов) находится на 9-й позиции.

В следующем туре "синие" 2 мая на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а "пчелы" 29 апреля будут принимать "Ноттингем".

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко разгромно проиграл "Манчестер Сити" и отдалился от чемпионского титула АПЛ

Под Бахмутом пропал без вести бывший футболист "Шахтера"

Фиаско Лунина и Ко: "Жирона" с Цыганковым уничтожила "Реал" в зрелищном матче Примеры (видео)