"Катастрофическая ошибка": более 300 фехтовальщиков призвали пересмотреть решение о возвращении россиян

Фехтовальщики из разных стран мира выступили против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация фехтования (FIE) получили письмо от более 300 фехтовальщиков с просьбой пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

Письмо направили президенту МОК Томасу Баху и временному президенту FIE Эммануэлю Кациадакису. Его подписали 318 фехтовальщиков, 286 из которых продолжают выступать, остальные – уже закончили карьеру.

Среди них спортсмены из Европы, США, Канады, Мексики, Бразилии, Чили и Японии.

Подписанты письма назвали "катастрофической ошибкой" решение FIE разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на международной арене.

"Полностью пренебрегая голосами спортсменов, вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции Международного олимпийского комитета. И это еще раз показывает, что интересы России преобладают мнение и права спортсменов, особенно тех, кто представляет Украину", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

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