"Казацкому роду нет перевода": воины ВСУ сделали подарок Усику после реванша с Джошуа (видео)

Украинские военные передали чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику флаг Украины с пожеланиями.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше и защитил титулы.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

На пресс-конференции украинского боксера после поединка случился очень трогательный момент. Украинские военные, которые благодаря Усику и его команде смогли увидеть поединок вживую, передали Александру подарок - флаг Украины с пожеланиями воинов ВСУ.

"Саша, мне повезло, в отличие от наших солдат, наших бойцов, которые в Северодонецке и Лисичанске. Они передали тебе теплые пожелания и победы. Ты в ринге, а они на фронте. Спасибо, Слава Украине и все будет Украина. Это от 205-го батальона. Казацкому роду нет перевода. Слава Украине!", - обратились к Усику из зала.

Боксер поблагодарил за этот презент, ответив "Героям Слава". А потом повесил подаренный флаг перед собой и продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Добавим, что еще один флаг Украины с подписями наших защитников висел в раздевалке Усика перед реваншем.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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