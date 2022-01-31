Казахстан - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на четвертьфинал футзального Евро-2022

Казахстан - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на четвертьфинал футзального Евро-2022

Команда Александра Косенко в Амстердаме сразится за путевку в 1/2 финала континентального первенства.

В понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2022, который проходит в Нидерландах. Соперником "сине-желтых" будет команда Казахстана.

Подопечные Александра Косенко вышли в плей-офф континентального первенства, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира - португальцам (0: 1).

Пробиться в следующий раунд украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

Казахстан уверенно вышел в 1/4 финала с первого места группы B. Команда, которую тренирует бразилец Рикардо Кака, сыграла вничью со Словенией (4:4), а также разбила Финляндию (6:2) и Италию (4:1).

Где смотреть матч Казахстан - Украина

На территории Украины игру в прямой трансляции покажет телеканал UA:Перший. Также поединок можно будет посмотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт. Начало встречи в Амстердаме - в 21:00 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Казахстан - Украина

Букмекерские конторы в будущем противостоянии отдают предпочтение казахам. На победу команды Кака в основное время можно поставить с коэффициентом 1,63. Ничья - 5,10. Успех подопечных Александра Косенко - 3,80.

Проход сборной Казахстана в полуфинал футзального Евро оценен коэффициентом 1,43. Выход украинской команды в следующую стадию - 2,69.

Добавим, что за сборную Казахстана выступают сразу четыре выходца из Бразилии, однако двое из них не помогут своей команде в матче с Украиной. Эдсон и Тайнан пропустят четвертьфинальную дуэль из-за перебора желтых карточек.

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