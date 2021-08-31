Казахстан - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022

"Сине-желтые" еще не побеждали в отборе на мундиаль в Катаре.
В среду, 1 сентября, сборная Украины проведет свой четвертый поединок в квалификации на Чемпионат мира-2022. В дебютном матче под руководством Александра Петракова "сине-желтые" сыграют против Казахстана.
Игра состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Казахстан - Украина
В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Прогнозы букмекеров на матч Казахстан - Украина
Безоговорочным фаворитом игры является украинская сборная. На победу команды Петракова можно поставить с коэффициентом 1.52. Ничья - 4.15. Выигрыш казахов - 7.50.
Смотрите также: Отбор на ЧМ-2022: группы и турнирные таблицы
- После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.
- После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".