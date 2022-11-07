Впал в кому после поражения жутким нокаутом в чемпионском бою

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы оказался в коме после своего боя за титул WBA World во втором среднем весе против кубинца Давида Морреля.

Об этом сообщает Boxing News 24/7.

На протяжении поединка 30-летний претендент пропустил много мощных ударов от действующего чемпиона. После одного из них у Айдоса пошла кровь из носа.

Несмотря на это, казахстанец продержался до финального, 12-го раунда, где был отправлен в жесткий нокаут.

После боя Ербосынулы доставили в больницу, где медики были вынуждены ввести боксера в искусственную кому, поскольку у него возникла субдуральная гематома и кровоизлияние в мозг. Точной информации о состоянии Айдоса на данный момент нет.

Отметим, что поражение от кубинца стало для Ербосынулы первым в карьере. На его счету 16 побед в 17 поединках.

Ранее сообщалось, что колумбийский боксер Луис Киньонес скончался от полученных на ринге травм.

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