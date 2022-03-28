Казахстанский боксер вышел на бой с флагом Украины и назвал Путина убийцей: видео мощной речи

Темирлан Ракумов поддержал Украину в борьбе с российской агрессией.

Боксер из Казахстана Темирлан Ракумов вышел на поединок против американца Исы Шелдона, который состоялся 25 марта в США, с сине-желтым флагом в знак поддержки Украины в войне с российскими оккупантами.

Бой завершился победой Ракумова техническим нокаутом в четвертом раунде.

После своей победы Темирлан в ринге произнес мощную речь. Он жестко осудил развязанную Владимиром Путиным войну против Украины и назвал президента РФ убийцей.

"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Просто сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне, нет войне! Только мир. Путин - убийца", - сказал Ракумов на глазах у зрителей.

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