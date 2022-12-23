"Каждая история имеет конец": звездный голкипер завершил карьеру в сборной после скандала на ЧМ-2022

Голкипер "Интера" и сборной Камеруна Андре Онана завершил карьеру в национальной команде.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Каждая история, какой бы прекрасной она ни была, имеет конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолетны, но Камерун важнее любого человека или футболиста. Камерун – вечен, как и моя любовь. к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы тяжелым ни был момент. Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце бьется, где бы я ни был. Я всегда буду бороться за то, чтобы прославлять Камерун", — написал он .

Теперь футболист будет поддерживать сборную только как фанат.

На ЧМ-2022 он сыграл только один матч – поединок первого тура против Швейцарии ( 0:1 ).

). После этого у футболиста возник конфликт с главным тренером команды Ригобером Сонгом. Поэтому 26-летний футболист досрочно покинул расположение национальной сборной.

с главным тренером команды Ригобером Сонгом. Поэтому 26-летний футболист досрочно покинул расположение национальной сборной. Онана играла за национальную команду Камеруна с 2016 года. На его счету 34 сыгранных матча.

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