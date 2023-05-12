"Каждое движение имеет значение": представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко (видео)

Поединок состоится в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе.
Промоутерская компания Top Rank представила новый проморолик к бою между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.
В видео попали лучшие моменты предыдущих поединков с участием Ломаченко и Хейни.
"Каждое движение имеет значение", – говорится в описании к ролику.
. #HaneyLoma | MAY 20 | ESPN+ PPV pic.twitter.com/TSPjJOAf0P— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2023
Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.
В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.
Напомним, ранее Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем. В свою очередь, американский чемпион пообещал уничтожить Ломаченко.
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