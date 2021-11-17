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"Каждому по тысяче — обязательно": реакция соцсетей на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

"Каждому по тысяче — обязательно": реакция соцсетей на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Associated Press

Болельщики "сине-желтых" были в восторге от результата.

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины в рамках 10-го тура квалификации в Чемпионат мира-2022 одолела на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

Как следствие, этот результат позволил "сине-желтым" занять второе место в группе и сыграть в плей-офф отбора за право выступить на Мундиале.

Так, уже после игры болельщики украинской команды начали приветствовать коллектив Александра Петракова с этим результатом. Вашему вниманию реакция соцсетей некоторых болельщиков, которые просто сходили с ума от победы сборной Украины.

Отметим, что эта шутка связана с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что каждый украинец, вакцинировавшийся от COVID-19, получит тысячу гривен.

  • В параллельном матче Франция, ранее обеспечившая себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022, на выезде обыграла Финляндию (2:0). Именно этот результат помог украинской сборной (12 очков) сдвинуть "суоми" (11 баллов) со второй строчки в группе D.
  • Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются во двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
  • Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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