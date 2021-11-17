"Каждому по тысяче — обязательно": реакция соцсетей на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

"Каждому по тысяче — обязательно": реакция соцсетей на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Болельщики "сине-желтых" были в восторге от результата.

Во вторник, 16 ноября , сборная Украины в рамках 10-го тура квалификации в Чемпионат мира-2022 одолела на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

Как следствие, этот результат позволил "сине-желтым" занять второе место в группе и сыграть в плей-офф отбора за право выступить на Мундиале.

Так, уже после игры болельщики украинской команды начали приветствовать коллектив Александра Петракова с этим результатом. Вашему вниманию реакция соцсетей некоторых болельщиков, которые просто сходили с ума от победы сборной Украины.

Украина-Босния-Герцоговина 2-0⚽Наконец-то наши победили. — Виктор (@BjHxCz3udYhKiOD) November 16, 2021

Хороший день для сборной! Молодцы! Пусть это будет только начало! Удачи нам в плей-офф! #Украина — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021

Все, раздается финальный свисток 0:2!⚽️

Украина в гостях победила ✌️ Боснию и Герцеговину и со второй строчки в таблице начнет более важные матчи выхода в финальную стадию Чемпионата мира.

Спасибо, ребята! Мы в вас верили, как и тренеру А. Петракову!

Победы в следующих играх! – Олег Леусенко (@leusenko1) November 16, 2021

Украина выходит в плей-офф ЧМ-2022!



Наши казаки на выезде одолели Боснию и Герцеговину. Ждем жеребьевку стыковых матчей! — vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021

Шведы сейчас молятся, чтобы им в плей-офф не выпала Украина – Девять? (@ololoshechky) November 16, 2021

Отметим, что эта шутка связана с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что каждый украинец, вакцинировавшийся от COVID-19, получит тысячу гривен.

Давно так не нервничал. Дальше будет еще труднее. Но это уже будет другая история;) – Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 16, 2021

В параллельном матче Франция, ранее обеспечившая себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022, на выезде обыграла Финляндию (2:0) . Именно этот результат помог украинской сборной (12 очков) сдвинуть "суоми" (11 баллов) со второй строчки в группе D.

. Именно этот результат помог украинской сборной (12 очков) сдвинуть "суоми" (11 баллов) со второй строчки в группе D. Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются во двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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