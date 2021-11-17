"Каждому по тысяче — обязательно": реакция соцсетей на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Болельщики "сине-желтых" были в восторге от результата.
Во вторник, 16 ноября, сборная Украины в рамках 10-го тура квалификации в Чемпионат мира-2022 одолела на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.
Как следствие, этот результат позволил "сине-желтым" занять второе место в группе и сыграть в плей-офф отбора за право выступить на Мундиале.
Так, уже после игры болельщики украинской команды начали приветствовать коллектив Александра Петракова с этим результатом. Вашему вниманию реакция соцсетей некоторых болельщиков, которые просто сходили с ума от победы сборной Украины.
Украина-Босния-Герцоговина 2-0⚽Наконец-то наши победили.— Виктор (@BjHxCz3udYhKiOD) November 16, 2021
Хороший день для сборной! Молодцы! Пусть это будет только начало! Удачи нам в плей-офф! #Украина— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021
ООООАААК— Брюс Всемогущий (@BruceWillisUA) November 16, 2021
ПОБЕДА !!! 0:2 !!!
МЫ ВЫХОДИМ В ПЛЕЙ-ОФФ!!!!
Я ВЕРИЛ В ЭТО ✊
БРАВО, УКРАИНО
ЗАМЕНИЛИ СРАБОТАЛИ.
ВСЕ МОЛОДЦЫ!
И МЕРСИ, ФРАНЦИЕ
НАШИ ФАНЫ — НЕВЕРОЯТНО-БЕЗУМНЫЕ! #Босния #Украина #Bosnia #Ukraine #WCQ2022 pic.twitter.com/rycSDIb6YJ
Все, раздается финальный свисток 0:2!⚽️– Олег Леусенко (@leusenko1) November 16, 2021
Украина в гостях победила ✌️ Боснию и Герцеговину и со второй строчки в таблице начнет более важные матчи выхода в финальную стадию Чемпионата мира.
Спасибо, ребята! Мы в вас верили, как и тренеру А. Петракову!
Победы в следующих играх!
Украина выходит в плей-офф ЧМ-2022!— vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021
Наши казаки на выезде одолели Боснию и Герцеговину. Ждем жеребьевку стыковых матчей!
Шведы сейчас молятся, чтобы им в плей-офф не выпала Украина– Девять? (@ololoshechky) November 16, 2021
Отметим, что эта шутка связана с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что каждый украинец, вакцинировавшийся от COVID-19, получит тысячу гривен.
Давно так не нервничал. Дальше будет еще труднее. Но это уже будет другая история;)– Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 16, 2021
- В параллельном матче Франция, ранее обеспечившая себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022, на выезде обыграла Финляндию (2:0). Именно этот результат помог украинской сборной (12 очков) сдвинуть "суоми" (11 баллов) со второй строчки в группе D.
- Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются во двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.
Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.