"Каждый делает свой вклад": баскетболисты "Днепра" продолжают помогать украинской армии (фото)

Клуб передал военнослужащим ВСУ очередную партию гуманитарной помощи.

Игроки баскетбольного клуба "Днепр" не остаются в стороне от войны украинского народа с российскими оккупантами. Они еще раз привезли украинским воинам необходимые вещи.

На этот раз клуб передал в распоряжение служащих в 98-й бригаде ВСУ ультрас "Днепра", специализированную обувь, аптечки и турникеты.

"Украина продолжает противостоять нашествию российской орды и каждый делает свой вклад в общее дело", - написала пресс-служба днепровского клуба.

Отметим, что за несколько дней до этого баскетболисты "Днепра" передали очередную партию сухпайка для военнослужащих ВСУ.

Как сообщал ТСН Проспорт, украинские теннисистки собрали почти миллион долларов на гуманитарную помощь перед матчем с США.

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