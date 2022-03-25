"Каждый день приближает нас к победе": "Динамо" поддержало защитников Украины мощным видеороликом

"Каждый день приближает нас к победе": "Динамо" поддержало защитников Украины мощным видеороликом

Столичный клуб воодушевляет украинских воинов на уничтожение российских захватчиков.

Киевское "Динамо" продолжает активно поддерживать украинцев, отважно защищающих нашу родину от российских оккупантов.

Пресс-служба "бело-синих" выложила в Сеть яркий видеоролик в поддержку Вооруженных Сил Украины и всех, кто помогает им в борьбе с агрессором.

“Месяц героической борьбы страны за свою волю и будущее наполняет железной уверенностью в победе над рашистской ордой. Мы будем приближать их изо всех сил: в первую очередь - наши воины - при активной помощи всех сознательных украинцев. Победа - это наше общее дело и ответственность. И тогда, однажды, мы снова встретимся на стадионе, чтобы получить радость от футбола", - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что игроки и тренерский штаб "Динамо" посетили раненых украинских военных.

Добавим, что помогает ВСУ не только столичный клуб. Донецкий "Шахтер" оказал гуманитарную помощь украинской армии. "Горняки" передали нашим воинам теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен.

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