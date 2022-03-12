"Каждый украинец на своем месте показывает миру нашу силу": Зеленский рассказал об успехах паралимпийцев

Президент отметил, что Паралимпиада завершится через двое суток. Сказать то же самое о войне пока нереалистично.

На зимней Паралимпиаде украинцы завоевали уже 25 медалей и занимают второе место в общем зачете, уступая только хозяевам соревнований — Китаю.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сейчас приятные новости и победы Украины для всех нас — и они на вес золота. Или серебра и бронзы. И все это для Украины успешно борются за наши паралимпийцы в Пекине", — отметил глава государства.

По словам президента, сегодня каждый гражданин Украины на своем месте показывает миру, кто такие украинцы и какая у них сила — с оружием в руках на поле битвы или со спортивным ружьем на биатлонной трассе.

"Паралимпиада завершится через двое суток. Я очень хотел бы сказать то же самое и о войне – что она завершится через двое суток. Это, к сожалению, пока нереалистично. Но это точно будет. И победа для Украины, и мир для Украины — достижимы. И они для нас будут дороже чего угодно – золота, серебра и бронзы всего мира. Ну а пока... Стоим! Держимся! Победим! Слава Украине!", — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что количество убитых российских военных на территории Украины уже превышает 12 тысяч человек.

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