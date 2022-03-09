"Каждый украинец, включая меня с братом - мишени": Владимир Кличко попросил закрыть небо над Украиной

Легендарный боксер рассчитывает, что мир поможет нашей стране одолеть агрессора.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал мир всячески помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. В частности, украинский спортсмен попросил НАТО закрыть небо над Украиной.
"Каждый украинец, включая меня с братом - мишени. И это уже воплощено, к сожалению, убиты дети, женщины, мирные люди. Каждый человек - цель. Мы все мишени. Потому что мы избрали путь стать частью ЕС, Европы и демократических ценностей. Если вы думаете иначе, вы все равно являетесь мишенью.
Закрыть небо - очень важное решение. Любое действие, направленное на мир, защиту - должно быть совершено. И счет идет не на дне, а на часы, даже минуты. На всех фронтах - военных, гуманитарных, медицинских - нужна любая помощь для сохранения жизни людей. Необходимо остановить бессмысленные убийства украинцев. Сейчас очень важно делать все для этого вместе.
Также я хотел бы выразить большую благодарность за поддержку. Вы (британцы - прим.) одними из первых прислали нам помощь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас всеми возможными способами и распространяйте информацию по всему миру.
Мы должны остановить войну, Путина. Мы хотим видеть Украину великим государством, которым мы и являемся. Я очень горжусь нами, украинцами, нашей решительностью в борьбе за свободу. Я горжусь быть украинцем", - сказал Кличко в интервью BBC.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко потребовал отстранить российского боксера от чемпионского поединка.
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