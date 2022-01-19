Казус в Кубке Германии: забитый пенальти отменили из-за странного "ляпа" игрока (видео)

Необычная ошибка исполнителя 11-метрового привела к вылету его команды из турнира.

Курьезный случай произошел в матче 1/8 финала Кубка Германии между "Кельном" и "Гамбургом".

Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а в овертаймах команды обменялись голами. В итоге дело дошло до серии пенальти, которая и должна была определить победителя.

Гости реализовали четыре из пяти 11-метровых и вели в серии 4:3, а затем полузащитник "козлов" Флориан Кайнц пошел выполнять решающий пятый удар своей команды. Он сумел отправить мяч в сетку, но арбитр неожиданно не засчитал его гол.

На видеоповторах видно, что перед самым ударом Кайнц поскользнулся и случайно дважды коснулся мяча ногой - не только правой ногой, которой бил по воротам, но и левой. Это дало основания арбитру аннулировать гол из-за нарушения футбольных правил.

Таким образом, "Кельн" проиграл в серии пенальти и вылетел из Кубка Германии, а "Гамбург" идет в следующую стадию турнира.

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