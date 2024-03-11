Кенмор-2024: расписание гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Последние гонки текущего сезона Кубка мира по биатлону пройдут в Канаде.

14 – 17 марта в канадском Кенморе состоится заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований последнего этапа сезона вошли спринты, гонки преследования и масс-старты.

Расписание гонок девятого этапа Кубка мира по биатлону

14 марта

18:40 – Спринт, 7,5 км, женщины

15 марта

18:40 – Спринт, 10 км, мужчины

16 марта

19:10 – Гонка преследования, 10 км, женщины

23:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17 марта

19:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

23:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам восьми этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (992 очка) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. На 62 балла от него отстает его брат Тарьей Бьо.

В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (964 очка). Она опережает ближайшую преследовательницу итальянку Лизу Виттоцци на 73 пункта.

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