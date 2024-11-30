Кейн получил травму: "Бавария" избежала поражения в матче Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (видео)

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Баварией" в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 1:1 .

"Джмели" открыли счет на 27-й минуте встречи – после эффектного сольного прохода забил Джейми Байно-Гиттенс.

Вскоре получил травму главный бомбардир мюнхенского клуба Гарри Кейн. На 33-й минуте он был вынужден заменен Томасом Мюллером.

Подопечные Венсана Компани пытались спастись от поражения и достигли желаемого на 85-й минуте, когда голом отличился Джамал Мусиала.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Бавария"

После этого матча "Бавария" (30 очков) продолжает возглавлять Бундеслигу и остается единственным клубом, который еще не проигрывал в текущем розыгрыше немецкого чемпионата. Дортмундская "Боруссия" (20 баллов) находится на пятой позиции.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенцы примут "Хайденхайм", а "шмели" приедут в гости к "Боруссии" Менхенгладбах. Оба поединка состоятся 7 декабря.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко разбил "Вест Хэм" в сверхрезультативном матче АПЛ (видео)

УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Барселона" потерпела сенсационное поражение в матче чемпионата Испании (видео)