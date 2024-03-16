Кейн снова забил: "Бавария" в матче с 7 голами разнесла худшую команду Бундеслиги (видео)

"Бавария" одержала разгромную победу над "Дармштадтом" в выездном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги – 2:5 .

Действующие чемпионы Германии пропустили первыми – на 28-й минуте хозяев поля вывел вперед Тим Скарке.

Однако подопечные Томаса Тухеля еще до перерыва не только отыгрались, но повели в счете. На 36-й минуте Джамал Мусиала забил после передачи Гарри Кейна.

А в компенсированное время Кейн отличился своим 31-м голом в этом сезоне Бундеслиги. Также в активе английского форварда 7 ассистов. Гарри уверенно возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Германии – у его ближайшего преследователя, нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси, 21 гол.

Во втором тайме мюнхенцы еще трижды поразили ворота соперника. На 64-й минуте дубль оформил Мусиала, после чего он же на 74-й минуте ассистировал Сержу Гнабри, а на 90+3-й минуте точный удар нанес Матис Тель.

Последнее слово в этом поединке было за хозяевами. На 90+5-й минуте окончательный счет игры установил нападающий "Дармштадта" Оскар Вильхельмссон.

Обзор матча "Дармштадт" – "Бавария"

Победа позволила мюнхенцам (60 очков) сократить отставание от лидера чемпионата "Байера" до 7 баллов. Однако леверкузенский клуб сыграл на один матч меньше. "Дармштадт" (13 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Германии, после международной паузы, "Бавария" 30 марта примет дортмундскую "Боруссию", а "Дармштадт" днем позже на выезде сыграет против "Бохума".

Напомним, накануне "Бавария" узнала своего соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенский гранд сразится с лондонским "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.

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