"Киев-Баскет" остался без американских легионеров из-за угрозы вторжения России в Украину

Столичный клуб не отправится на последний матч Кубка Европы.

"Киев-Баскет" временно покинули 5 американских легионеров в соответствии с требованиями правительства США по срочной эвакуации из Украины на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину.

Как сообщил главный тренер команды Айнарс Багатскис, клуб покинули все американцы, кроме Майка Кеффи. На родину отправились Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг.

"Команду покинули все американские легионеры, кроме Кеффи. Но он также под вопросом, ведь американское посольство советует покинуть страну, поэтому он нервничает. Все игроки сказали, что если ситуация успокоится, они готовы вернуться. Такой месседж от игроков, которые очень тепло простились. Как будет дальше, я пока ответить не могу. Я знаю, что в других клубах Украины тоже ситуация нелегкая. Когда смотришь матчи Суперлиги, видно, что игроки не в своей тарелке. Я могу ответить за себя - я остаюсь в Украине", - цитирует Багатскиса сайт ФБУ.

Также тренер столичной команды сообщил, что "Киев-Баскет" не полетит на последний матч Кубка Европы против "Режаны". Ранее украинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.

"Мы постоянно контактировали с ФИБА и сейчас получили подтверждение того, что мы можем не ехать на матч. ФИБА с пониманием отнеслась к нашей ситуации, это лишний раз подтверждает, что "Киев-Баскет" заслужил уважение. ФИБА вникла в наше положение. У нас сегодня на тренировке было пять игроков", - сказал Багатскис.

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