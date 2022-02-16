Украинскому баскетбольному клубу засчитали техническое поражение в матче еврокубка: названа причина

"Киев-Баскет" пропустил последний матч Кубка Европы.

ФИБА объявила о присуждении "Киев-Баскету" технического поражения со счетом 0:20 в матче второго раунда Кубка Европы против итальянской "Реджаны".

На минувшей неделе "Киев-Баскет" временно покинули 5 американских легионеров в соответствии с требованиями правительства США по срочной эвакуации из Украины на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину. Из-за недостаточного количества игроков в заявке и сложностей с авиасообщением команда Айнарса Багатскиса не вылетела на матч.

Столичный клуб досрочно упустил шансы на выход из группы второго раунда, потерпев три поражения в пяти сыгранных матчах. "Реджана" заняла второе место квартета и сыграет в 1/4 финала.

В первом раунде Кубка Европы "Киев-Баскет" выиграл группу "B" с четырьмя победами в шести турах.

В турнирной таблице Суперлиги подопечные Багатскиса занимают третье место. На пятницу, 18 февраля, запланирован матч "Киев-Баскета" против "Запорожья".

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