Киевляне против Довбика: стали известны стартовые составы на матч "Рома" – "Динамо" в Лиге Европы

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Итальянская "Рома" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на очный матч третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25, который сегодня, 24 октября, состоится на "Стадио Олимпико" в Риме.

Отметим, что украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

В то время как главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский решил выпустить не самый сильный состав и поберечь ключевых игроков перед поединком УПЛ с "Шахтером", который запланирован на воскресенье, 27 октября.

"Рома": Свилар, Челик, Н'Дика, Эрмосо, Залевский, Коне, Ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданцы, Довбик

Запасные: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Хуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре

"Динамо": Нещерет, Биловар, Попов, Михавко, Тымчик, Михайленко, Андриевский, Рубчинский, Вивчаренко, Волошин, Герреро.

Запасные: Бущан, Моргун, Дячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Дубинчак

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Рома" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В стартовом туре второго по престижности евротурнира "Динамо" разгромно проиграло итальянскому "Лацио" (0:3), а затем уступило немецкому "Хоффенхайму" (0:2). "Рома" сначала сыграла вничью с испанским "Атлетиком" Бильбао (1:1), после чего потерпела сенсационное поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1).

Перед третьим туром "Динамо" занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. "Рома" занимает 27-ю позицию, имея в своем активе один зачетный балл.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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