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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать матчи сборной Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2028

Смотрите поединки сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на чемпионат мира 2028 года эксклюзивно на Киевстар ТВ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать матчи сборной Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2028

Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать матчи сборной Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2028

Киевстар ТВ покажет матчи мужской сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на чемпионат мира 2028 года. В рамках эксклюзивной трансляции на платформе зрители смогут следить за противостояниями украинской команды со сборными Эстонии и Словакии, а также смотреть товарищеские матчи с участием национальной сборной.

Первой трансляцией станет товарищеский матч Латвия — Украина, который состоится 16 октября в 20:30. Уже 20 октября в 19:00 украинская сборная сыграет против Эстонии в первом туре основного раунда отбора на ЧМ-2028.

Следующие матчи сборной Украины в рамках отбора запланированы на 10 ноября — против Словакии, 26 февраля — против Эстонии и 2 марта — против Словакии. В двух последних встречах украинская команда будет играть дома.

Среди лидеров национальной сборной — Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Евгений Жук, Петр Шотурма и Александр Сухов.

Все матчи сборной Украины по футзалу в рамках отбора на ЧМ-2028 смотрите эксклюзивно на канале «Киевстар ТВ Футзал».

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке вебверсию в браузере.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира U-23 по мини-футболу 2026 будут эксклюзивно транслировать на Киевстар ТВ.

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