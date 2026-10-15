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Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать матчи сборной Украины по футзалу в отборе на ЧМ-2028
Смотрите поединки сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на чемпионат мира 2028 года эксклюзивно на Киевстар ТВ.
Киевстар ТВ покажет матчи мужской сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на чемпионат мира 2028 года. В рамках эксклюзивной трансляции на платформе зрители смогут следить за противостояниями украинской команды со сборными Эстонии и Словакии, а также смотреть товарищеские матчи с участием национальной сборной.
Первой трансляцией станет товарищеский матч Латвия — Украина, который состоится 16 октября в 20:30. Уже 20 октября в 19:00 украинская сборная сыграет против Эстонии в первом туре основного раунда отбора на ЧМ-2028.
Следующие матчи сборной Украины в рамках отбора запланированы на 10 ноября — против Словакии, 26 февраля — против Эстонии и 2 марта — против Словакии. В двух последних встречах украинская команда будет играть дома.
Среди лидеров национальной сборной — Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Евгений Жук, Петр Шотурма и Александр Сухов.
Все матчи сборной Украины по футзалу в рамках отбора на ЧМ-2028 смотрите эксклюзивно на канале «Киевстар ТВ Футзал».
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