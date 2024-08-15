Киевстар ТВ эксклюзивно покажет чемпионский поединок британских боксеров Бентли и Осазе в прямом эфире

Поединок британских боксеров Дензела Бентли и Дерика Осаземвинде, которые сразятся за титул WBO International, будет эксклюзивно транслировать платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

17 августа в 21:00 платформа кино и телевидения Киевстар ТВ покажет бой между британскими боксерами Дензелом Бентли и Дериком Осазе. Просмотреть поединок украинцы смогут без дополнительной платы, предварительно авторизовавшись на платформе.

В прошлом году средневес Дензел Бентли потерпел поражение от британского боксера Нейтана Хини, но все еще надеется на удачные поединки. Спортсмен стремится подняться в рейтинге и защитить свой титул WBO International, поэтому вскоре встретится на ринге с Дериком Осазе.

Британский боксер Дерик Осазе имеет свой рекорд – тринадцать побед, три из которых с нокаутом. Дензел Бентли, в свою очередь, имеет профессиональный рекорд – девятнадцать побед, шестнадцать из которых с нокаутом.

Бой между боксерами состоится в York Hall в Лондоне, Великобритания. Украинские фанаты бокса и все желающие могут посмотреть эксклюзивный показ поединка на Киевстар ТВ по ссылке с любого устройства: со смартфона, ноутбука, планшета или Smart TV. Для этого нужно скачать приложение и в разделе "Онлайн ТВ" найти спортивные каналы, а среди них – "Дензел Бентли – Деррик Осазе. Бокс". Смотреть прямую трансляцию боя можно бесплатно, предварительно авторизовавшись на платформе по номеру мобильного телефона. Сделать это могут пользователи любых мобильных операторов и провайдеров. Запись боя будет доступна на Киевстар ТВ за подпиской в течение 29 дней.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 410 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам. Узнайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале "Кино для ТВ" .

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