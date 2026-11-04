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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
2 мин

Киевстар ТВ эксклюзивно покажет девять матчей Европейского Кубка наций по хоккею сезона 2026/27

Смотрите прямые трансляции матчей Европейского Кубка наций по хоккею эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Смотрите матчи Европейского Кубка наций по хоккею эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите матчи Европейского Кубка наций по хоккею эксклюзивно на Киевстар ТВ

Сборная Украины по хоккею начинает выступления в Европейском Кубке наций сезона 2026/27. Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать девять матчей турнира, в том числе поединки украинской команды против сборных Польши, Великобритании и Италии. Первые трансляции состоятся уже 5–7 ноября.

Европейский Кубок наций объединит семь национальных сборных: Украину, Великобританию, Польшу, Италию, Францию, Венгрию и Словению. Турнир будет проходить в три этапа: первый запланирован на ноябрь 2026 года, следующие — на декабрь 2026-го и февраль 2027-го. Для национальной команды это возможность проверить свои силы в международных противостояниях и продемонстрировать уровень украинского хоккея.

Среди ключевых игроков национальной команды — хоккеисты, которые уже заявили о себе на международном уровне. В частности, нападающий Даниил Трахт, которого признали лучшим форвардом чемпионата мира 2026 года, и капитан сборной Игорь Мережко — лучший защитник того же первенства. Также в составе команды выступят Артем Гребеник, Евгений Фадеев и Андрей Денискин, которые будут помогать сборной в борьбе с европейскими соперниками.

Расписание первых матчей сборной Украины:

5 ноября, четверг

  • 21:00 — Польша — Украина

6 ноября, пятница

  • 17:00 — Украина — Великобритания

7 ноября, суббота

  • 19:45 — Италия — Украина

В декабре на втором этапе турнира сборная Украины встретится с командами Франции, Польши и Венгрии. В феврале 2027 года украинцев будут ждать матчи против Словении, Франции и Италии.

Прямые трансляции матчей Европейского Кубка наций будут доступны эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте Киевстар ТВ Хоккей. Поединки будут транслироваться в высоком качестве и с профессиональным комментированием.

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Ранее сообщалось, что чемпион мира по хоккею будет бойкотировать матчи против России из-за войны в Украине.

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