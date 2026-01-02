Kings World Cup Nations 2026 эксклюзивно на Киевстар ТВ

Kings World Cup Nations 2026

С 3 по 17 января смотрите эксклюзивную трансляцию грандиозного события мирового медиафутбола – Kings World Cup Nations 2026 на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Турнир объединит 20 сборных из разных стран мира, созданных в формате легендарной Kings League, объединяющей зрелищность и новую философию игры 7×7.

Матчи будут проходить в Бразилии, на арене Allianz Parque в Сан-Паулу. Среди участников – сборные Бразилии, Аргентины, Германии, Италии, Индии, Саудовской Аравии и других стран, которые сразятся за титул первого чемпиона Kings World Cup Nations. На поле сойдутся настоящие звезды мирового футбола – Хамес Родригес, Артуро Видаль, Серхио Агуэро, Рикардо Кака и Неймар да Силва Сантос Жуниор.

Формат турнира предусматривает групповой этап и плей-офф, где каждый поединок – настоящее шоу с высокими эмоциями и неожиданными сюжетами. Финал состоится через две недели, 17 января 2026 года.

Смотрите в прямом эфире на канале Медиафутбол на Киевстар ТВ – все матчи доступны в HD-качестве с украинским комментированием.

