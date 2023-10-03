Китайский претендент на титул Усика сделал прогноз на бой украинца против Фьюри за звание "абсолюта"

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о бое между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

40-летний китайский боксер заявил, что считает британца фаворитом предстоящего боя. В то же время, Чжилей не стал недооценивать и украинца, расхвалив его боксерские навыки.

"Усик обладает огромным мастерством, и его навыки просто невероятны. Но у Тайсона Фьюри есть практически все преимущества, которые только можно получить: рост, размах рук, ловкость, бой на дистанции. Фьюри должен победить, но посмотрим", – сказал Чжан в комментарии ProBoxTV.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на объявление поединка с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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