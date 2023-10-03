Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Китайский претендент на титул Усика сделал прогноз на бой украинца против Фьюри за звание "абсолюта"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
622
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Китайский претендент на титул Усика сделал прогноз на бой украинца против Фьюри за звание "абсолюта"

Усик – Фьюри (коллаж)

Чжан Чжилей считает "Цыганского короля" фаворитом предстоящего поединка.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о бое между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

40-летний китайский боксер заявил, что считает британца фаворитом предстоящего боя. В то же время, Чжилей не стал недооценивать и украинца, расхвалив его боксерские навыки.

"Усик обладает огромным мастерством, и его навыки просто невероятны. Но у Тайсона Фьюри есть практически все преимущества, которые только можно получить: рост, размах рук, ловкость, бой на дистанции. Фьюри должен победить, но посмотрим", – сказал Чжан в комментарии ProBoxTV.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Усик отреагировал на объявление поединка с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Читайте также:

"Хотите, чтобы я заткнул ему рот?": китайский ветеран после брутальной победы бросил вызов Фьюри

Вспомнил о войне в Украине: известный промоутер предостерег от недооценки Усика в бою против Фьюри

40-летний китаец жутко нокаутировал Джо Джойса и остался претендентом на бой с Усиком (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
622
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация