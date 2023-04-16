Китайский ветеран сенсационно победил именитого британца и стал претендентом на титул Усика (видео)

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс потерпел сенсационное поражение в поединке против китайца Чжана Чжилея.

Бой между 37-летним британцем и на два года старше его китайцем стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, который состоялся в Лондоне.

Джойс считался абсолютным фаворитом поединка по мнению букмекеров и специалистов, однако представитель Поднебесной создал громкий апсет, одержав досрочную победу над своим оппонентом.

С первых раундов Чжилей захватил инициативу и нанес британцу ряд мощных ударов. Одна из атак китайца пришлась точно в лицо Джойса и разбила ему нос.

Британский боксер пытался работать по корпусу китайца, но продолжал пропускать удары. Это не обошлось без последствий. Под правым глазом у Джойса появилась ужасная гематома.

В шестом раунде рефери по совету врача вынужден был остановить бой и присудить Чжилею победу техническим нокаутом.

Пожалуйста, звоните off ✅



Joe Joyce's eye не был в лучшем случае ❌ #FightNight | #JoyceZhang | BT Sport 1 pic.twitter.com/I4qox7QEgK — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) Апр 15, 2023

Обзор боя Джойс – Чжилей

Для Джойса это поражение стало первым на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 15 побед (14 – нокаутом) в 16 поединках. В своем предыдущем бою он в сентябре прошлого года нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBO.

Одолев Джойса, 39-летний китаец одержал свою 25-ю победу и завладел поясом временного чемпиона WBO. Таким образом, Чжилей стал еще одним претендентом на бой с украинцем Александром Усиком.

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