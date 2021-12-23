"Классический" этап Кубка мира по биатлону состоится без зрителей

"Классический" этап Кубка мира по биатлону состоится без зрителей

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоится без зрителей из-за действующих в стране антикоронавирусных мер.

Как сообщает Sportschau, организаторы второго немецкого этапа Кубка мира надеются, что болельщики смогут посетить гонку в Рупольдинге – под запрет попадает только женский спринт, запланированный на 12 января.

Гонки в Оберхофе пройдут с 3 по 9 января. До 12 января в Германии действует постановление, запрещающее присутствие зрителей на трибунах.

Два этапа Кубка мира – в Оберхофе и Рупольдинге – называют классическими, поскольку они находятся в программе элитного турнира на протяжении многих лет и всегда собирают огромную аудиторию на трибунах.

По этой же причине болельщикам запрещено отуживать и матчи футбольного первенства страны.

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