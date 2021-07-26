"Классная машина?" звезда украинского бокса похвастался дорогущим подарком, полученным от жены (видео)

"Классная машина?" звезда украинского бокса похвастался дорогущим подарком, полученным от жены (видео)

Спортсмен попросил оценить презент поклонников.

Звездный украинский боксер Иван Редкач похвастался подарком, который он получил от жены.

35-летний уроженец города Шостка Сумской области опубликовал в сторис Instagram фото автомобиля марки BMW, которое подписал словами: "Подарок от жены. Классная машина?"

Позже Иван показал, как уезжает на автомобиле.

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако впоследствии комиссия изменила результат боя на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

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