"Классная машина?" звезда украинского бокса похвастался дорогущим подарком, полученным от жены (видео)

Спортсмен попросил оценить презент поклонников.
Звездный украинский боксер Иван Редкач похвастался подарком, который он получил от жены.
35-летний уроженец города Шостка Сумской области опубликовал в сторис Instagram фото автомобиля марки BMW, которое подписал словами: "Подарок от жены. Классная машина?"
Позже Иван показал, как уезжает на автомобиле.
- Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
- В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако впоследствии комиссия изменила результат боя на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.