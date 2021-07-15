"Клизма и бешеное облако": в соцсетях жестко высмеяли российские талисманы Олимпиады-2020

Пользователи в пух и прах разнесли персонажей, назвав их "абсурдными" и "позорными".

Олимпийский комитет России официально представил талисманов команды РФ на Олимпийских играх-2020, которые были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Символами российских спортсменов на соревнованиях в Токио стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

"Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот - это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг", - говорится в Twitter ОКР.

Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мышка-неваляшка и шапки-кот — это талисманы нашей команды

Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем, что происходит вокруг. # КомандаОКР #ROCteam # Tokyo2020 pic.twitter.com/KC8tKXt0Jw — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 14, 2021

Пользователи соцсетей не оценили старания дизайнеров и жестко раскритиковали российские талисманы Токио-2020, написав огромное количество насмешливых комментариев.

"Почему кот выглядит мертвым?", "Жесть какая! Справа клизма? Слева вообще неизвестно что", "Докатились", "Какой ужас", "Зачем сейчас шапка? Кто-то спутал летнюю Олимпиаду с зимней?", "Наркомания какая-то", "Омерзительнее нельзя придумать, здесь вы рекордсмены", "Клизма и бешеное облако", "Какое убожество!", "У них на мордах написано "Убейте меня" ,"Позор", "С Олимпиадой как раз полный порядок. Это у вас со страной х**ня какая-то. Спортсмены едут выступать без флага и гимна страны, зато в шапках из котов", "Абсурд", "Какие талисманы, такая и команда? Я правильно понял?", " Что вы курите, или чем колитесь?" - пишут юзеры Twitter.

"Если у каждого из них свое мнение, тогда зачем спортсменам выдали памятку с ответами на ряд неудобных вопросов?", - остроумно отреагировал один из комментаторов на новость о том, что российских олимпийцев учат "правильно" отвечать журналистам на вопросы о Крыме, Донбассе и допинге во время Игр в Токио.

Напомним

Российская Федерация отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандала . Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено.

. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России которую расшифровывать запрещено. Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни "Катюша", но получила отказ .

. Кроме того, количество квот для российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике уменьшено из-за допинговых санкций.

Как писал ТСН Проспорт, ранее в Сети разнесли форму российской сборной на Олимпиаду-2020. Новую экипировку для команды с РФ изготовила фирма дочери генерала ФСБ.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей .

. На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

"Дорога в Токио": как украинские атлеты готовятся к Олимпиаде в этом году

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