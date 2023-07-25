"Клоун, владеющий титулом": известный боксер высмеял Фьюри и поставил ему в пример Усика

Американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри за срыв боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

35-летний американец убежден, что британец умышленно уклоняется от поединка с украинцем, поскольку видит в нем серьезного оппонента. Кроме того, Хантер заявил, что уважает Усика за его достижения и амбиции.

"Я уважаю Усика, потому что он хочет побеждать, хочет быть конкурентным. Он сделал все: он поехал на Олимпиаду, он хотел быть чемпионом в крузервейте, чемпионом в хевивейте, сейчас хочет все титулы. Так и должно быть. Мне кажется, он бился бы в более быстром темпе, если бы ему позволили.

Но эти супертяжеловесы настолько мякотелые в наши дни. Их сердца разбиты, они эмоциональны, их его слишком занято другим. Они не могут столкнуться с реальностью. У них большая голова и они думают, что могут что-то сделать, а на самом деле совсем не так.

Поэтому мне кажется, что Фьюри уклонился от боя с Усиком. Мы знаем, что Усик – очень сложный соперник, и он доставил бы Фьюри проблемы. Это даже не секрет, особенно сейчас", – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Также Майкл прокомментировал предстоящий выставочный бой Фьюри с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну. Американец достаточно резко высказался в адрес "Цыганского короля", назвав того "клоуном".

"Эти ребята не хотят драться. Они просто не хотят драться. Они хотят чего-то другого. Они желают славы и оправданий. И большинство из них придумывают эти оправдания. В общем, это плохо для бокса.

Я снимаю шляпу перед Фрэнсисом Нганну и его командой за то, что они устроили этот бой. Это было их окно, их возможность, потому что у нас, в общем-то, есть клоун, владеющий титулом, и это плохая ситуация", – добавил Хантер.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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