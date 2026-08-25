Клуб АПЛ совершил громкий трансфер за почти 100 миллионов евро

Савиньо / © Associated Press

Реклама

"Тоттенхэм", который в конце марта возглавил бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, приобрел у "Манчестер Сити" бразильского атакующего полузащитника Савиньо.

Об этом "шпоры" объявили на своем официальном сайте.

Реклама

По информации СМИ, сумма трансфера 22-летнего бразильца составила 85 миллионов фунтов (около 99 миллионов евро).

Реклама

Летом 2024 года "горожане" заплатили испанской "Жироне" за Савиньо 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 36 матчах за "небесно-голубых".

В первом туре нового сезона АПЛ команда Де Дзерби на выезде потерпела разгромное поражение от "Брентфорда" (0:3).

Следующий матч "шпоры" проведут 26 августа против "Чарльтона" в Кубке лиги, после чего 29 августа примут "Ньюкасл" в поединке второго тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" одержал разгромную победу в матче-открытии сезона АПЛ.

Реклама

Новости партнеров