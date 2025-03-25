Клуб Бундеслиги положил глаз на одного из лидеров "Динамо": названа возможная сумма трансфера

Немецкий "Штутгарт" проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Николаю Шапаренко.

Об этом сообщает Sky Sports Germany.

По данным источника, "швабы" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего украинского футболиста в летнее трансферное окно.

В клубе Бундеслиги высоко оценивают игровые качества Шапаренко. Скауты "Штутгарта" уже некоторое время следят за ним и посетили несколько матчей с его участием.

Сумма трансфера Шапаренко, контракт которого с "бело-синими" рассчитан до 2026 года, может составить около 10 миллионов евро. Сам Николай открыт к потенциальному переходу, потому что хотел бы попробовать свои силы в клубе из топ-5 лиг Европы.

В этом сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и девятью результативными передачами.

В настоящее время "Штутгарт" занимает 10-е место в Бундеслиге. "Динамо" единолично лидирует в УПЛ.

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