Клуб Бундеслиги выпустил специальную форму, средства от продажи которой пойдут на помощь Украине

Клуб Бундеслиги выпустил специальную форму, средства от продажи которой пойдут на помощь Украине

"Фармацевты" пожертвуют более 150 тысяч евро.

Леверкузенский "Байер" предоставит финансовую помощь Украине после военного вторжения России в нашу страну.

Об этом сообщает официальный сайт фармацевтов.

Немецкий клуб выпустил специальную форму к матчу против Кельна, который состоится в воскресенье, 13 марта. Все средства, полученные от продажи этой экипировки, будут перечислены в помощь Украине.

Форма кремового цвета с гербом города Леверкузен вызвала ажиотаж болельщиков и была мгновенно распродана. Всего Байер реализовал 1930 комплектов экипировки по 80 евро, выручив около 155 тысяч евро.

Напомним, что АПЛ объявила о расторжении контракта с официальным транслятором матчей в Российской Федерации, корпорацией Rambler Media и ее сервисом Okko.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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