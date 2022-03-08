Клуб Бундеслиги выпустил специальную форму, средства от продажи которой пойдут на помощь Украине

"Фармацевты" пожертвуют более 150 тысяч евро.
Леверкузенский "Байер" предоставит финансовую помощь Украине после военного вторжения России в нашу страну.
Об этом сообщает официальный сайт фармацевтов.
Немецкий клуб выпустил специальную форму к матчу против Кельна, который состоится в воскресенье, 13 марта. Все средства, полученные от продажи этой экипировки, будут перечислены в помощь Украине.
Форма кремового цвета с гербом города Леверкузен вызвала ажиотаж болельщиков и была мгновенно распродана. Всего Байер реализовал 1930 комплектов экипировки по 80 евро, выручив около 155 тысяч евро.
Напомним, что АПЛ объявила о расторжении контракта с официальным транслятором матчей в Российской Федерации, корпорацией Rambler Media и ее сервисом Okko.
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