Клуб Джеррарда устроил эпическую зарубу в АПЛ, "святые" за две минуты совершили безумный камбек против "Тоттенхэма"

Клуб Джеррарда устроил эпическую зарубу в АПЛ, "святые" за две минуты совершили безумный камбек против "Тоттенхэма"

В чемпионате Англии состоялись два ярких поединка.

В среду, 9 февраля, в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Астон Вилла" на своем поле сыграла вничью с "Лидсом" Юнайтед — 3:3 .

Команды продемонстрировали результативный футбол и устроили голевую стрельбу, отправив в ворота друг друга по три мяча, однако обнаружить сильнейшего им так и не удалось. Гол и две результативные передачи сделал новичок команды из Бирмингема Филиппе Коутиньо.

По дублю оформили Джейкоб Рэмзи и Даниэль Джеймс.

"Астон Вилла" с 27 очками находится на 11-й позиции турнирной таблицы АПЛ. "Лидс", в свою очередь, имеет теперь 23 балла, однако все равно идет 15-м.

В следующем туре "Лидс" 12 февраля сыграет с "Эвертоном", а команда Стивена Джеррарда на следующий день встретится с "Ньюкаслом".

В параллельном матче дня встречались "Тоттенхэм" и "Саутгемптон". Поединок на домашней арене "шпор" завершился неожиданной победой гостей – 2:3 .

Счет матча открыли на 18-й минуте – Ян Беднарек срезал мяч в ворота своей команды. "Святые" отыгрались спустя пять минут после гола Армандо Бройи.

Во втором тайме команды "шпоры" снова повели в счете – забил Сон Хин Мин. Затем "Саутгемптон" дважды ответил в течение трех минут — победу "святым" нанесли точные удары Мохамеда Эльюнусси и Че Адамса.

"Тоттенхэм" имеет 36 очков и занимает седьмое место в таблице АПЛ. "Саутгемптон" находится на 10-й позиции.

В следующем туре команда Антонио Конте сыграет с "Вулвергемптоном", а "Саутгемптон" отправится в гости в "Манчестер Юнайдет".

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