Клуб, футболиста которого работники ТЦК забрали с вокзала, снялся с чемпионата Украины

Футбольный клуб "Хуст", игрока которого Николая Сираша забрали работники ТЦК с вокзала, объявил о снятии с чемпионата Первой лиги сезона-2024/25.

В то же время закарпатский клуб отметил, что продолжит существование и будет развивать детский футбол в городе.

"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сверхсложное решение о снятии основной команды с розыгрыша чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе. Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду. За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 7 мая "Хуст" сообщил, что Сираша прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу. Позже стало известно, что Николай уже проходит службу в ВСУ.

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