Клуб лучшего украинского форварда остался без главного тренера

Жорже Жезуш покинул пост наставника "Бенфики".

Португальская "Бенфика" прекратила сотрудничество с главным тренером Жорже Жезушем.

Контракт разорван по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт "орлов".

Лиссабонский клуб поблагодарил 67-летнего специалиста за работу и отметил, что продолжит платить Жезушу зарплату до окончания действующего контракта или пока Жорже не найдет себе новый клуб.

До конца сезона обязанности главного тренера "Бенфики" будет выполнять Нельсон Вериссимо, ранее тренировавший вторую команду "орлов".

Добавим, что в составе лиссабонцев выступает 26-летний украинский форвард Роман Яремчук. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей в Чемпионате Португалии, 5 голов и 2 ассиста.

Жезуш возглавлял "Бенфику" с 2009-го по 2015 год и с июля 2020 года. Однако отношения с командой у португальского специалиста не сложились, именно ссоры с подопечными стали главной причиной его отставки.

Сейчас лиссабонский клуб занимает 3-е место в таблице чемпионата Португалии, отставая от лидеров - "Порту" и "Спортинга" - на 4 балла.

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