"Клуб начал расследование": Моуринью отреагировал на скандал со звездой "Реала"

Жозе Моуринью / © Associated Press

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо сообщил, что клуб начал вести расследование против защитника Рауля Асенсио, которого лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Я поговорил с ним, когда приехал. Мы обсудили события прошлого. С тех пор как я прибыл в клуб, я больше не обсуждаю ситуации за пределами Вальдебебасса, потому что в Вальдебебасе он — образцовый профессионал.

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Когда Асенсио находился в оптимальной форме, никто не тренировался усерднее и лучше его. Теперь, когда он травмирован уже несколько недель, он первым приходит и последним уходит. Он очень предан своему восстановлению.

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Однако игрок "Реала" — это игрок "Реала" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году. Все, что ты делаешь вне своей профессиональной жизни, — это все равно "Реал", это продолжает наносить вред престижу клуба, который вообще является неприкосновенным.

Я недоволен. Все совершают ошибки, но накопленные ошибки — это совсем другое дело. Клуб начал расследование против Рауля Асенсио, и как тренер, пока это расследование продолжается, я рассматриваю его как игрока "Реала".

Он травмирован и останется травмирован как минимум еще несколько недель. Это помогает мне избежать проблем, которые вы упомянули. Лучше всего мой подход ко всему этому определяется тем, что игрок "Реала" — это игрок "Реала" 24 часа в сутки", — цитирует португальского тренера официальный сайт "сливочных".

Асенсио является воспитанником "Реала". За главную команду "сливочных" он дебютировал в ноябре 2024 года и с тех пор провел 80 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Ранее сообщалось, что экс-форвард "Реала" и обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема остался без клуба.

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