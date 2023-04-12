Клуб Первой лиги разорвал контракт с футболистом, который толкнул женщину-арбитра

Житомирское "Полесье" сообщило о расторжении контракта с защитником Вадимом Черваком, толкнувшим женщину-арбитра в недавнем матче Первой лиги с запорожским "Металлургом".

После скандального инцидента руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с футболистом.

"После досадного инцидента в воскресном матче против МФК "Металлург", к которому был причастен игрок "Полесья" Вадим Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с футболистом Вадимом Черваком.

Официальная позиция футбольного клуба "Полесье" – клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в заявлении на сайте житомирского клуба.

Напомним, в конце встречи с "Металлургом" игрок "Полесья" Вадим Червак толкнул в спину главного арбитра поединка Софию Причину, за что получил красную карточку.

После завершения матча Червак у себя в Instagram попросил прощения за позорный поступок, который, по его словам, был вызван эмоциями.

В настоящее время "Полесье" с 16 очками занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги. Лидирует с 17 баллами "Оболонь-Бровар". На третьей строчке с 11 пунктами находится черкасский ЛНЗ, который на одно очко опережает запорожский "Металлург".

По результатам матчей чемпинской группы в УПЛ на следующий сезон выйдут две лучшие команды.

Читайте также:

"Это просто политика?": Долгополов эмоционально отреагировал на казнь россиянами украинского пленника

Голевая машина: Холанд установил уникальное бомбардирское достижение среди игроков АПЛ

Звезда "Реала" ударил по лицу соперника после матча чемпионата Испании: подробности скандала