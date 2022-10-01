Клуб Первой лиги Украины подписал футболиста с российским паспортом, выступавшего в чемпионате РФ

На восьмом месяце полномасштабной войны с РФ футбольный клуб "Полтава", выступающий во втором по силе дивизионе Чемпионата Украины по футболу, подписал российского полузащитника Сергея Каретника.

Соответствующая информация появилась на авторитетном портале Transfermarkt.

О трансфере 27-летнего новичка полтавский клуб решил не объявлять, но внес его в заявку на матч 6-го туре Первой лиги с "Черниговом", который он провел на скамье запасных.

Каретник родился в Полтавской области и является воспитанником академии киевского "Динамо". Однако в 2013 году он переехал в РФ и получил российское гражданство.

Сергей выступал за ряд команд страны-агрессора: "Кубань", "Анжи", "Томь", "Олимпиец", "Енисей", "Шинник" и другие. Последним его клубом было "Динамо" Владивосток.

Также на счету Каретника 12 матчей в составе сборной Украины U-16.

Интересно, что на сайте ПФЛ он заявлен за "Полтаву" как украинец, хотя имеет двойное гражданство - Украины и РФ.

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