Клуб, продавший знаменитого аргентинца в Украине, признали банкротом

У "Катании" есть 30 дней на обжалование решения.

Суд Катания признал банкротом местный футбольный клуб "Катания".

Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что у "слонов" есть 30 дней на апелляцию, однако ужасающее финансовое состояние не оставляет надежд. Даже если жалоба "Катании" будет удовлетворена, клуб все равно практически не имеет средств к существованию.

Общий долг "Катании" составляет 56 млн. евро. До окончания срока подачи апелляции команда продолжит выступать в итальянской Серии С. На данный момент клуб занимает 12 место в турнирной таблице группы С Серии С.

"Катания" была основана в 1908 году, в последний раз выступала в итальянской Серии А в сезоне-2013/2014. Наивысшее достижение клуба – 8-е место в Серии А в сезонах-1964/1965 и 2012/2013.

Летом 2013 островки продали полузащитника Папу Гомеса украинскому "Металлисту". Сейчас он играет за "Севилью".

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