Клуб Реброва подписал игрока российского "Локомотива"

Хорват в ближайшее время пройдет медобследование.

Действующий чемпион ОАЭ "Аль-Айн" подписал игрока московского "Локомотива" Тина Едвая.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

Детали сделки не раскрываются. Известно, что в ближайшее время защитник пройдет медицинское обследование.

В "Локомотиве" заявили об аренде 27-летнего хорвата до конца сезона. Российский клуб получит выплату компенсации за аренду Едвая, а "Аль-Айн" получит возможность выкупа игрока после завершения сезона.

"Аль-Айн" возглавляет украинский тренер Сергей Ребров. Также в составе клуба из ОАЭ выступает капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, который в текущем сезоне забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

После 11 туров подопечные Реброва с 18 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Ахли" – 25 баллов.

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